Castelbuono classica, al via l'ottava edizione della kermesse musicale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con Castelbuono Classica, che dal 10 al 13 agosto animerà l’antico borgo madonita in provincia di Palermo, con un’ottava edizione tutta all’insegna della musica da camera e la consueta attenzione agli interpreti e ai compositori siciliani. Protagonisti dei quattro concerti serali, nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco, saranno i musicisti del The Bass Quartet, quartetto di fiati siciliano giunto ai suoi vent’anni di attività artistica, la New Saxophone Orchestra diretta dal maestro Paolo Morana, il duo formato da Matteo Sampaolo, primo flauto dell’Orchestra del Gran Teatro la Fenice di Venezia ed Alessandro Soccorsi, docente di Musica da Camera al Royal Conservatory di Le Hague (Olanda) ed infine il pianista ucraino Alexander Romanovsky, già Premio Busoni nel 2011.

I tre concerti pomeridiani (ad ingresso libero) del 11, 12 e 13 agosto, sempre mirati a valorizzare i talenti siciliani, saranno affidati al chitarrista messinese Alessandro Blanco, alla clavicembalista Adalgisa Badano ed al giovane trombettista Francesco Prisinzano Anche in questa edizione Castelbuono Classica rinnova il suo tradizionale legame con le altre arti. A definire la comunicazione visiva della kermesse, infatti, sono le opere monocromatiche del giovane pittore palermitano Simone Geraci e la loro poetica seducente e senza tempo.

Castelbuono Classica è organizzata da Moger Arte e Cultura, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Castelbuono, del Museo Civico di Castelbuono e dell'assessorato Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana con la collaborazione di Almendra Music, Putia Art Gallery, Officine Grafiche, Primo Spazio e Adidì. Gli abbonamenti standard danno diritto alla scelta del posto (29 euro, in promozione fino al 4 agosto a 22 euro con il codice “Promo”) e gold (39 euro, con posto nelle prime due file), diversamente dai biglietti per i singoli concerti serali (9 euro e 15 per la sola ultima serata). Tutte le tipologie di biglietto sono disponibili online su eventbrite.it e su castelbuonoclassica.it.

Il programma prevede: il 10 agosto ore 21.15 "The Bass Quartet"; l'11 agosto, ore 18:00, Adalgisa Badano al Clavicembalo; ore 21.15 la "New Saxophone Orchestra" diretta da Paolo Morana; 12 agosto, ore 11:00, Soul Saxophone Quartet, ore 18:00 Alessandro Blanco alla chitarra, ore 21.15, il concerto del duo composto da Matteo Sampaolo e Alessandro Soccorsi, flauto traverso e pianoforte; il 13 agosto, alle ore 18:00, Francesco Prisinzano alla tromba e alle 21:15 Alexander Romanovsky al pianoforte. Per informazioni è possibile anche scrivere a info@castelbuonoclassica.it.