Castelbuono classica, doppio appuntamento per Ferragosto: galà lirico “Opera inside” e concerto di Alessio Masi

La IX edizione di Castelbuono Classica prosegue domani, 15 agosto, con un doppio appuntamento nella giornata di Ferragosto per trascorrere una giornata di festa all’insegna della musica d’arte. Il primo è alle 18, al Chiostro di San Francesco con il concerto del pianista palermitano Alessio Masi, vincitore del Premio Hermès destinato a giovani strumentisti solisti di musica classica del Conservatorio di Palermo. Alle 21, invece, sempre al Chiostro San Francesco, la serata di Ferragosto sarà animata dal galà lirico “Opera Inside”, che vedrà protagoniste voci provenienti dal panorama siciliano coordinate dal Maestro Manrico Signorini. I solisti saranno Martina Saviano (soprano), Carmen Ghegghi (contralto), Mimmo Ghegghi (tenore), Manrico Signorini (basso), Enzo Licata (baritono). Il repertorio della serata ruoterà attorno a celebri arie e romanze del repertorio lirico italiano e non solo da “A te l'estremo addio” dal Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi a “O mio babbino caro” dal Gianni Schicchi e “Addio fiorito asil” da Madama Butterfly di Giacomo Puccini, “Di Provenza il mare e il suol” da La Traviata di Giuseppe Verdi, “La ci darem la mano” dal Don Giovanni di W.A. Mozart e tante altre pagine note della lirica mondiale. Al pianoforte ci sarà il Maestro Salvatore De Giorgi.



La rassegna proseguirà il 16 agosto, alle 18, al cortile della Badia ex convento Santa Venera, con il quartetto di clarinetti tutto al femminile Zancle Flute Ensemble. Alle 21, invece, al Chiostro San Francesco è previsto il concerto di Francesco Paolo Scola e Fausto Quintabà (clarinetto e pianoforte). La nona edizione di Castelbuono Classica si concluderà il 17 agosto, alle 11, al Castello dei Ventimiglia con una performance a cura di Roberta Casella (arpa) e Stefania Cordone (arti figurative). Alle 18, alle Sala del Principe - Castello dei Ventimiglia, Luca Cangelosi e Roberto Alisena, sax e pianoforte, chiuderà la rassegna alle 21, al Chiostro di San Francesco, l’arpista Floraleda Sacchi. A partire dal 16 agosto (e fino al 10), nei locali del museo naturalistico, all’interno dell’ex convento in piazza S. Francesco di Castelbuono, sarà in programma l’installazione sonora “Il Silenzio Incantatore” a cura di Laura Pitingaro. L’installazione è un invito, attraverso un’opera di Sound e light Art, a intraprendere un viaggio nel passato, al tempo dello scienziato, Minà Palumbo a cui il museo è dedicato.