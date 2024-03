"Onirici viaggi": negli spazi di casa "Graal wine bar" la raccolta di opere pittoriche di Diego Buonaccorso

“Onirici viaggi”: è il titolo dell’esposizione pittorica di Diego Buonaccorso in programma a Palermo a partire da sabato 9 marzo negli spazi di Casa Graal Wine Bar, in via Principe di Villafranca 1. Una raccolta, organizzata dalla professoressa Graziella Bellone che integra la precedente edizione attraverso alcune opere inedite del giovane artista. Classe 1991, nato a Palermo dove vive e lavora, Diego Buonaccorso ha scelto il nome d’arte “Vagans” per sottolineare l’affinità avvertita con la libertà intellettuale propria dei frati “extravagantes” che, durante il Medioevo, erravano tra i monasteri alla ricerca della parola e del senso della vita.

Istintività e anticonvenzionalità sono i vocaboli che meglio sintetizzano la sua pittura caratterizzata da soggetti surreali, scelte cromatiche audaci e totalizzanti in cui sogno e realtà si fondono all’insegna dell’esplorazione del paradossale e del contraddittorio della vita. Le sue tele sono dipinte quasi esclusivamente mediante l’utilizzo di colori acrilici all’acqua e, come spiega la professoressa Graziella Bellone, “simboleggiano il luogo delle verità interiori, il racconto aneddotico dei suoi pensieri, desideri, affetti e stati mentali raffigurato con primitiva vitalità e spontaneità espressiva…un pantheon di architetture immaginarie, spettri, oracoli, elementi naturali e materiali quale espressione di una pura liberazione, di un’arte primordiale nata dall’inconscio”.

Il linguaggio espressivo di Diego Buonaccorso si colloca a pieno titolo nell’Art Brute conduce l’osservatore attraverso viaggi nella libertà della dimensione onirica, come suggerisce lo stesso titolo della raccolta, che sarà fruibile fino al prossimo 4 aprile, con ingresso gratuito tutti i giorni dal martedì alla domenica a partire dalle 18 fino alle 24. “Guardare un quadro di Diego Buonaccorso – osserva Graziella Bellone – è come immergersi in un mondo gremito di visioni fantastiche e dimensioni drammaticamente oniriche che raccontano la libertà creativa di un artista dalla personalità eccentrica e solitaria, non condizionata da stereotipi o pregiudizi”.

Un artista autodidatta che, malgrado la giovane età, ha già compiuto significative esperienze. Allievo della Scuola del Fumetto di Palermo, Diego Buonaccorso esprime la sua creatività anche nella composizione di musica elettronica digitale e attraverso le incursioni nella street art. Ha svolto studi umanistici e ha frequentato presso l'Unipa il corso di Studi di Scienze del Servizio sociale e si è dedicato ad attività di volontariato con particolare attenzione per il disagio, l’handicap e le dinamiche connesse alla marginalità sociale.

Esperienze artistiche

2022 Collettiva “Palermo, guardare oltre” – Studio d’arte e restauro Kéramos Palermo a cura di Graziella Bellone;

2022 Collettiva en plein air “I volti della natura tra figurazione e astrazione”– Circolo Kalta Tennis Club Palermo curata da Graziella Bellone;

2022 Personale “Onirici Viaggi” – Studio d’arte e restauro Kéramos Palermo curata da Graziella Bellone

2023 Collettiva in collaborazione con l’Associazione CreArtEVENTI “L’anima dei luoghi” – Abbazia Benedettina San Martino delle Scale Palermo;

2023 Collettiva “La giovane Palermo contro la violenza sulle donne” – con il patrocinio del Comune di Palermo – Oratorio Quaroni Palermo

Ha inoltre esposto nell’ambito dell’attività del Gruppo Colorato di Palermo nelle collettive:

2023 “Palermo, lontani echi” – Hotel Joli Palermo

2024 “ Artisti, soldati di luce” – Auditorium di San Mattia dei Crociferi a Palermo