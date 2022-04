Casa delle Farfalle, aperture speciali per il 25 aprile e il primo maggio

Aperture speciali per il 25 aprile e il primo maggio per la Casa delle Farfalle di Palermo, all’interno del suggestivo Parco Uditore e per quella attiva anche a Marsala ospitata a Palazzo Grignani. Sia per il giorno della festa della Liberazione che per la festa dei lavoratori entrambe le strutture avranno orario continuato dalle ore 10 alle 19 (ultimo ingresso 18,30) come avviene per il sabato e i giorni festivi.

"Intanto - si legge in una nota degli organizzatori - continua il grande interesse di visitatori, turisti, scolaresche che varcano la soglia di Casa delle Farfalle per proiettarsi all’interno di un mondo paradisiaco, dove perdersi lontani dai problemi quotidiani, per ritrovare una dimensione intimistica a diretto contatto con la natura. Un vero e proprio eden dove centinaia di farfalle colorate volano liberamente catturando l’attenzione e suscitando la curiosità di grandi e piccini. Gli ambienti interni sono infatti strutturati come veri e propri giardini tropicali, con pregiate piante ornamentali che accolgono e salutano il continuo battito d’ali di bellissime farfalle variopinte. Dopo l’apertura per Pasquetta, quando Casa delle Farfalle è divenuta meta di intere comitive, anche per il 25 aprile e il primo maggio si prospetta un boom di presenze grazie appunto all’orario continuato. Casa delle Farfalle ha celebrato lo scorso 22 aprile l'Earth Day, ovvero la Giornata dedicata alla Terra, la più grande manifestazione ambientale del pianeta, fornendo ai visitatori delle visite guidate tramite i propri operatori che hanno interagito continuando a sensibilizzare sulle tematiche dell’ambiente e del rispetto della natura".