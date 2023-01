A Villa Filippina la primavera arriva in anticipo, torna la Casa delle farfalle

Centinaia di farfalle coloratissime di tantissime e variegate specie volano liberamente in un meraviglioso giardino d'inverno. Dal 22 febbraio a Palermo e dal 17 febbraio a Siracusa, viene ospitato un evento di grande interesse ludico, didattico e ricreativo. La Casa delle farfalle è una struttura, realizzata all’interno del parco, adibita ad un vero e proprio giardino all’interno della quale ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti e belle del mondo. Le farfalle sono libere di volare all’interno della struttura.

?Per rendere l’esplorazione della casa delle farfalle più accattivante e costruttiva, biologi ed entomologi guideranno tutti i visitatori ,grandi e piccini, ed ovviamente gli studenti e gli alunni, ad immergersi nell’affascinante mondo delle farfalle, svelando loro tecniche adattative e curiosità. La Casa delle Farfalle rappresenta uno strumento didattico d’impatto, poiché semplice, divertente e costruttivo. I visitatori e gli studenti potranno scoprire e seguire da vicino il ciclo vitale delle farfalle. I più fortunati potranno addirittura assistere in tempo reale a quell’incantevole momento in cui la farfalla esce dalla sua crisalide e inizia a stendere le ali per poi librarsi in volo.

La Casa delle Farfalle di Palermo

è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Sabato, domenica e festivi l'orario è continuato.

La trovi presso Villa Filippina - Piazza San Francesco di Paola n.18

La Casa delle Farfalle di Siracusa

è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18.

La trovi presso Palazzo Vermexio - Giardino Artemision Ortigia

Condizioni:

Ingressi contingentati e scaglionati: Presso le strutture è consentito l'ingresso di massimo 50 persone alla volta.

Per la visita alla mostra non occorre alcuna prenotazione, basta recarsi presso la biglietteria della mostra e accedere rispettando le Norme della Struttura

In caso di condizioni metereologiche pericolose e in tutti i casi in cui si ritenga opportuno salvaguardare l’incolumità di persone e cose, la direzione si riserva la facoltà di chiudere in qualsiasi momento la casa delle farfalle o alcune delle sue aree senza dovere dare alcun rimborso ai visitatori.

Non è consentito l’ingresso di cani, gatti e altri animali all’interno della Casa delle farfalle.

li accompagnatori dei bambini sono tenuti a sorvegliare gli stessi durante l’intera permanenza nella casa delle farfalle e sono responsabili della loro incolumità.

La tipologia di biglietto Ridotto include i ragazzi fino ai 14 anni.

I bambini 0/30 mesi non pagano l'ingresso alla mostra.

Per saperne di più visita il sito ufficiale dell'evento.

Validità:

il voucher è valido per un singolo ingresso alla mostra.

Come Funziona:

1) Acquista l'offerta

2) Ricevi immediatamente via email il voucher

3) Presenta il voucher in formato digitale o cartaceo alla biglietteria e goditi la mostra.

Clicca qui per comprare un voucher con l'offerta di ShopToday.