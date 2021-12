Una foto ricordo con Santa Claus, la casa di Babbo Natale al Ranch al Boschetto

Nella cornice del Ranch Al Boschetto avrà luogo uno dei più magici e suggestivi eventi. Nei giorni 26 Dicembre e 6 Gennaio dalle ore 16 alle 20 vi aspettiamo per far visita alla Casa di Babbo Natale. Babbo Natale aspetterà i vostri bimbi per conoscerli e dar loro un ricordo nel tempo. Sarà possibile fare una foto ricordo con possibilità di stampa in diversi formati oppure di un simpatico calendario.

Babbo Natale e i suoi elfi vi aspettano con tante sorprese.