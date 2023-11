La casa di Babbo Natale al parco Robinson di Altofonte

Con il patrocinio del Comune di Altofonte, l'Associazione No Stop Animation coadiuvata dall'Associazione Oasi del Cavallo organizza la "Casa di Babbo Natale" al Parco Robinson, Altofonte.

Sabato 9 e domenica 10 dicembre, Babbo Natale riceverà le letterine da tutti i bambini in una suggestiva atmosfera natalizia contornata da un grazioso mercatino di Natale che darà la giusta atmosfera alle vicine festività natalizie. La Casa di Babbo Natale sarà aperta a tutti con ingresso libero dalle 10.00 alle 17.30.

Sabato 9 in mattinata Babbo Natale arriverà a cavallo, ci saranno i gonfiabili per i bimbi, nel pomeriggio animazione e uno strepitoso spettacolo di bolle. Domenica 10 in mattinata Topolino e Minnie verranno a trovare Babbo Natale e incontreranno i bimbi, nel pomeriggio avrà inizio lo Show di Natale.