Hop Hop Market, in via Magliocco torna la fiera mercato dedicata al Carnevale e all'artigianato

È in arrivo il periodo più festoso, mascherato e colorato dell’anno tanto amato dai bambini. L’associazione Artigianando presenta quindi l'Hop Hop Market "Carnival in love", una fiera dedicata all’artigianato siciliano e ai festeggiamenti del Carnevale e, vista anche la ricorrenza particolare, anche al giorno di San Valentino. Questa manifestazione inaugura la stagione eventi in programma per questo 2024 proposta dall’associazione palermitana.

La fiera si svolgerà in via Generale Magliocco, una delle vie più centrali di Palermo, da giovedì 8, giorno della sua inaugurazione, fino a domenica 18 febbraio e osserverà i seguenti orari: dalla domenica al venerdì, dalle 10 alle 20, sabato dalle 10 alle 24. Venti gli spazi espositivi dove sarà possibile osservare e acquistare diversi oggetti ideati e realizzati a mano e infine proposti da artigiani siciliani: si andrà da oggetti realizzati in legno, monili, oggetti in lavanda e in pietra lavica, ceramiche dipinte, oggettistica in ulivo, ma anche borse artigianali. Sarà anche allestito è disponibile un Photo Booth, un piccolo angolo a tema dedicato agli innamorati che vorranno farsi una foto tramite il proprio smartphone “taggando” l’Associazione. La foto sarà così pubblicata sui canali social. Diversi invece saranno, vista anche la natura della manifestazione, gli spazi dedicati ai bambini con laboratori creativi e animazione grazie a cui si potranno divertire creando e passando delle ore in assoluta spensieratezza.

"Con questa edizione - dichiara il presidente dell’associazione e organizzatore della fiera Luca Tumminia - inauguriamo il nuovo calendario eventi dell’Associazione Artigianando che, anticipo, sarà molto ricco e diversificato. L’Hop Hop Market è una delle fiere che i palermitani, e non solo loro, amano frequentare, e le passate edizioni, in termini di affluenza, mi danno conferma. Motivo per cui cerco di fare almeno un’edizione l’anno. Questa “Carnival in Love” invece, che in massima parte dedichiamo ai bambini e, vista la coincidenza di quest’anno, anche agli innamorati, l’abbiamo fortemente voluta. Dopo le due precedenti edizioni dedicate al carnevale, siamo giunti al terzo appuntamento: un’occasione in più per acquistare, lo ribadisco sempre, oggetti veramente unici".