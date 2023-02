A Villa Tasca il carnevale dei supereroi della natura: madrina Stefania Petyx

Sabato 18 e domenica 19 febbraio, dalle 10 alle 17, nel Parco di Villa Tasca si svolgerà la seconda edizione del Carnevale dei Supereroi della Natura con madrina Stefania Petyx. Parco Villa Tasca, polmone verde nel cuore del capoluogo siciliano con sei ettari di prati e alberi secolari, è un’oasi di natura e benessere per giovani e famiglie e un rifugio per i volatili selvatici che nel periodo di carnevale si ritrovano circondati da trappole colorate: i coriandoli. Colorati e allegri, un tempo fatti in carta riciclata, i coriandoli oggi rappresentano una fonte di inquinamento, realizzati in plastica creano danni irreparabili all’ambiente.

Se per di più lasciamo che a lanciarli siano i bambini (ignari degli effetti) nelle quali è in mano il futuro del pianeta diventa tangibile quanto ancora non sia correttamente delineata la strada verso un futuro sostenibile. È nata così, a Palermo, all’interno dello scrigno verde di Villa Tasca, residenza privata dei Conti Tasca d’Almerita, aperto al pubblico dal 2020, l’impellente esigenza di sostituire i coriandoli con qualcosa di ecologico, non pericoloso, ancor più divertente da lanciare che sprigioni, allo stesso tempo, consapevolezza anche nei più piccoli: i semi colorati! A incastrarsi tra i capelli, anche quest’anno, non saranno pezzettini di pvc ma lenticchie rosse, mais, piselli, etc.

Personaggi fantastici, come folletti, draghetti e fatine, attraverso il gioco e la loro energia lanceranno un messaggio importante diventando supereroi e supereroine della natura. Ma c’è di più! A coloro che, con il supporto dei Ranger della Natura, cercano e raccolgono i coriandoli sparsi imprudentemente da altri bambini verrà dato un goloso regalo: il ‘Biscotto del Supereroe’, perché si sa… anche i supereroi fanno merenda! Madrina dell’evento: Stefania Petyx con il suo impermeabile giallo accompagnata da Carolina, il bassotto più famoso della TV! L’iniziativa che si candida a essere sposata non solo dalle associazioni ambientaliste ma anche dai giardini di tutta Italia, grazie alla partnership con Grandi Giardini Italiani, mira a far diventare il messaggio virale. A contribuire alla sua diffusione numerose emittenti e programmi televisivi, come Striscia La Notizia. Un carnevale alternativo, contemporaneamente formativo, che semina nell’ambiente nutrienti e vita per la fauna selvatica la cui biodiversità, insieme a quella della flora, è fondamentale per la nostra sopravvivenza.