"Unə per tutt3 tutt3 per unə", a Sant'Erasmo il Carnevale sociale contro ogni discriminazione

"Un? per tutt3 tutt3 per un?" è il tema di quest'anno: di fronte ai tanti terribili fatti che sconvolgono il mondo in questo momento, il messaggio che il carnevale sociale vuole mandare è di stare unit? e di convivere e godere delle differenze, perché solo la solidarietà, il senso di responsabilità collettiva e le lotte comuni ci permettono di prenderci cura di noi stess? e delle persone più fragili e continuare a costruire una comunità rispettosa dell’unicità di ciascun?.



La tappa di Sant'Erasmo sarà il 12 febbraio con partenza alle ore 15 dalla scuola Amari, per tutte le info ecco l'evento Carnevale Sociale 2024 - Sant'Erasmo. Lo facciamo con “Traiettorie urbane” progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale ETS.



Il progetto è stato ideato da CLAC ETS, Associazione Mare Memoria Viva e Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale. Realizzato in partnership con Centro Diaconale “La Noce” – Istituto Valdese, Cantieri Culturali alla Zisa ETS, Comunità di Danisinni ETS, Booq, SEND, Handala, U’Game, Edi Onlus, Cpia Palermo 1 – Nelson Mandela, IC Antonio Ugo, Maghweb e Comune di Palermo.