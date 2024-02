Sperone e Noce, ma anche Danisinni e Borgo Vecchio: il Carnevale sociale è itinerante

Sta per iniziare la sedicesima edizione del Carnevale Sociale di Palermo. Sono 16 anni che il Carnevale Sociale attraversa la città di Palermo con cortei colorati e festosi, sono occasioni condivise per parlare di diritti con le persone che vivono nei quartieri più periferici della città e dove operano le decine di associazioni, scuole e parrocchie che partecipano all'organizzazione, realizzando i costumi e coinvolgendo la gente del luogo.

"Ci prendiamo questi tempi per festeggiare assieme e soprattutto per parlare di diritti mancanti - raccontano le associazioni - il diritto alla pace, il diritto ad avere una casa e un lavoro, il diritto a un ambiente salubre e a vivere in un mondo pulito, il diritto alla salute, il diritto alla cultura e il diritto di poter esercitare liberamente le proprie scelte di vita".

"Un? per tutt3 tutt3 per un?" è il tema di quest'anno: "Di fronte ai tanti terribili fatti che sconvolgono il mondo in questo momento, - continuano - il messaggio che il carnevale sociale vuole mandare è di stare unit? e di convivere e godere delle differenze, perché solo la solidarietà, il senso di responsabilità collettiva e le lotte comuni ci permettono di prenderci cura di noi stess? e delle persone più fragili e continuare a costruire una comunità rispettosa dell’unicità di ciascun?".

E quest'anno, oltre alle tradizionali tappe nei quartieri Capo e Ballarò, Kalsa, Zen e Cep, Sant'Erasmo e Montepellegrino e Borgo Vecchio, si aggiungono Sperone, Noce e Danisinni. E come sempre il Carnevale Sociale sconfinerà anche a Partinico, ma quest'anno ci saranno anche due tappe a Catania nei quartieri San Cristoforo e lungo la via Etnea.

Il calendario completo