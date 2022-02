Coriandoli, musica e mascherine: festa al Borgo per il Carnevale sociale

Musica, giochi, coriandoli e laboratori artistici per la quattordicesima edizione del Carnevale Sociale del Borgo. L'evento, organizzato come di consueto dal Centro sociale Anomalia, è andato in scena nei locali della chiesa di Santa Lucia. Un momento in cui ci si il quartiere si è immerso in una dimensione festosa. "Posto che il contesto pandemico e il contesto politico internazionale ci imporrebbero sentimenti contrari a quelli propri di questa festa, troviamo doveroso - affermano i militanti e le militanti del centro sociale - recuperare la dimensione comunitaria e abbattere la paura, per riscoprire la gioia nei volti dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie restituendo loro quei necessari momenti di sana socialità. Il tutto sempre nel rispetto delle norme anticovid".

Il tema scelto per quest'anno dalla rete del Carnevale Sociale, è “Ti conosco mascherina”. L'obiettivo, spiegano gli organizzatori è "svincolare, anche solo per un giorno, le mascherine antigeniche dal loro uso precipuo, non per nasconderci, ma per mostrarci, per travestirci e al tempo stesso riconoscerci". Non è mancata la tradizionale merenda, resa possibile dal contributo di tantissime realtà del rione. "È sempre grandissimo lo spirito di solidarietà che anima il Borgo, un senso di comunità particolare che qui si respira grazie a chi, dal basso e giornalmente, si impegna per migliorare la vita degli abitanti che qui, come in altre realtà periferiche, soffrono la disattenzione di amministrazione e classe politica", concludono dal centro sociale.