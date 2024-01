La magia del Carnevale a Palazzo Leone: cena, musica dal vivo e animazione per bambini

Con l'arrivo del Carnevale, il Palazzo Leone a Palermo si prepara a trasformare ogni festa in un'esperienza indimenticabile. Quest'anno, a grande richiesta, presentiamo la grandiosa cena di Carnevale, un evento che unisce la maestria culinaria alla magia delle maschere, il tutto accompagnato dalle esplosive note del magico gruppo musicale Skruscio.



Prenota un tavolo per il 9 Febbraio e partecipa all'evento di Carnevale che trasformerà la tua serata in una festa di colori, suoni e sapori straordinari. Ma le sorprese non finiscono qui. La maschera più bella vincerà un super premio!

Prenota subito un tavolo e avrai la possibilità di vincere un'emozionante viaggio a Acireale, il cuore del Carnevale siciliano, con partenza giorno 10/02. Cosa stai aspettando? Prenota subito il tuo tavolo per vivere una serata all'insegna del divertimento e della magia del Carnevale.



Palazzo Leone

Via Lincoln 48 - Leone Palermo

Tel 091/323840

www.palazzoleone.it



Unisciti a noi per una festa straordinaria di Carnevale al Palazzo Leone, dove la cena, la musica e la possibilità di vincere un viaggio renderanno la tua serata indimenticabile.