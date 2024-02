Sfilate in maschera, carri allegorici e artisti internazionali: torna il Carnevale di Cinisi

A Cinisi si torna a festeggiare lo storico Carnevale. Quattro giorni ricchi di eventi, sfilate, risate, maschere e allegria. E ovviamente carri allegorici. Appuntamento sabato 10 febbraio a partire dalle 16,30 con la presentazione della giornata e alle 17 con la parata inaugurale con l'arrivo del Nannu. Si proseguirà fino al 13 febbraio, martedì grasso, tra cortei dei gruppi mascherati e sfilate.

A presentare la giornata inaugurale ci sarà Roberto Oddo. Prevista, quest'anno, la presenza di artisti nazionali e internazionali del calibro di Kim Lukas, dj Aniram, Getfar Fargetta e La Noche De Travesura, che saranno le special guest delle quattro serate.

Tra gli appuntamenti da non perdere, le sfilate in maschera delle scuole previste per il primo pomeriggio di domenica, a partire dalle 15; la storica cavalcata in maschera con cavalli della scuola equestre di Saverio Orlando, prevista per lunedì alle 16,30. A seguire, alle 17,30 si celebra come sempre "Lu matrimonio". Gran finale martedì alle 19,30 con "il funerale del Nannu" e la musica per tutta la sera.

La locandina con il programma intero