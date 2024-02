Carnevale in stile medievale: a Villa Filippina il villaggio tra arcieri e cavalieri

Sabato 10 e domenica 11 febbraio al Parco Villa Filippina approda il Carnevale in stile medievale. Accanto al tradizionale appuntamento del sabato mattina alle 9 con i “Contadini in villa” e agli allenamenti dei piccoli del Rugbytots, ci sarà spazio dalle ore 10 per dame, arcieri e cavalieri che faranno rivivere le atmosfere medievali, con dimostrazioni live di duelli e combattimenti in perfetto stile d’epoca.

Un evento evocativo e suggestivo aperto a tutti gratuitamente, che unisce il fascino del Medioevo messo in scena dall’A.P.S La Fianna all'incanto delle Principesse Disney e dei Supereroi Marvel. Accanto alle attività del villaggio medievale infatti, ci sarà spazio per due grandi appuntamenti gratuiti, sia sabato che domenica.

Il programma

Sabato 10 febbraio

Ore 9:00 apertura del Parco Villa Filippina con i “Contadini in villa” e le loro bontà a km zero

Dalle 10:00 alle 13:00 ci saranno i pony, per un giro immersi nel verde della villa.

Alle 12:00 ci sarà il grande spettacolo di bolle di Le Cirque Rouge nel prato della villa.

Alle 16:30 si aprirà al Planetario la festa di Carnevale dei piccoli, tra balli, sfilate, giochi e animazione per bambini, con tanti premi a sorpresa e una merenda genuina pensata ad hoc per loro (ingresso con ticket € 10, dal secondo figlio € 8, gratis per gli accompagnatori)

A chiudere gli appuntamenti del sabato, il Carnival Party per gli adulti che si aprirà alle 20:30 al Planetario, con musica live e tanto divertimento.

Domenica 11 febbraio

Ore 10:00 apertura del Parco Villa Filippina

Alle 12:00 si aprirà la sfilata dei Supereroi Marvel e delle Principesse Disney. Saranno proprio le protagoniste delle fiabe più amate dai piccoli, da Elsa e Anna a Belle e Aurora, ad intrattenere poi il pubblico con un grande spettacolo musicale dal vivo.

Sia sabato che domenica: i più piccoli potranno divertirsi con i gonfiabili (ingresso con ticket) e con i laboratori di Creart eventi, aperti entrambe le mattine, con attività tematiche dedicate al Carnevale. Maschere, truccabimbi, ma anche realizzazione di biscotti e dolciumi consentiranno ai bambini di sperimentare in allegria le proprie abilità manuali (ingresso laboratori con contributo). Sarà inoltre aperto al pubblico, dalla colazione alla cena del sabato, e fino al pranzo della domenica, il Monsù, punto ristoro della Villa, con i suoi panini, le pizze e il nuovo menù bimbi, con tanti piatti genuini creati apposta per loro. Nel rispetto della natura, si raccomanda di non usare coriandoli e stelle filanti. Attività con ticket: laboratori, gonfiabili, attività del villaggio medievale, festa di Carnevale pomeridiana e Carnival party serale.