A Carnevale torna "The lady of Carini", la baronessa rivive al Castello

A Carnevale torna a grande richiesta "The lady of Carini", la visita in notturna del castello La Grua Talamanca, durante la quale il fantasma della baronessa e i suoi assassini faranno rivivere con azioni e dialoghi teatrali la tragica storia di Laura Lanza.

Tra un'apparizione e l'altra, inoltre, un Cicerone illustrerà le meraviglie del maniero e, al termine della visita, i visitatori potranno rivivere la scena del celebre omicidio nella stanza dove, ancora oggi, l'impronta di una mano insanguinata ricorda quanto accadde 500 anni fa.

Due i turni di visita disponibili: alle 21 e alle 22:30. Per prenotare chiamare o inviare un messaggio whatsapp oppure inviare una mail a info@liberituttinoprofit.it. Ingresso 5 euro, pagamento direttamente all'ingresso. I bambini, fino a 5 anni, non pagano.