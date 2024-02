'U matrimoniu a Montelepre: la storica parata di Carnevale che celebra le nozze in maschera

Carnevale a Montelepre: domenica 11 febbraio a partire dalle 16 l'uscita dei novelli sposi da via della Torre, il corteo carnevalesco passerà da via della Torre, piazza Ventimiglia, corso Castrenze Di Bella, piazza Principe di Piemonte, via Sabotino, piazzale Portella della Ginestra.

“U matrimoniu” a Montelepre, la parata carnevalesca più originale della Sicilia: una grottesca festa di nozze con tanto di sposi e invitati "celebrata" nel pomeriggio della domenica di Carnevale. “U matrimoniu”, così chiamato, è un evento unico nel suo genere atteso da tutto il paese e dalle zone limitrofe, dove si mettono in scena le nozze di due giovani un po particolari.

Una manifestazione nata negli anni '80 dove per la prima volta si cercò di dare "un'organizzazione" al disorganizzato Carnevale, introducendo questa novità; interrotta per un paio di anni, ritorna a esser tradizione nel 2008 grazie all'impegno dei volontari dell'associazione Atma e alla collaborazione del Comune, della Pro Loco, di tutte le associazioni presenti sul territorio e di tutti gli spettatori-attori che ogni anno rallegrano questo pomeriggio.