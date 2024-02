Carnalivali Fest e Carnival Party: festa per tutti i gusti (bambini e adulti) a Monreale

Venerdì 9 febbraio dalle ore 16:30 in piazza Guglielmo II, Monreale Kids presenta Carnalivali Fest: un pomeriggio di animazione dedicato ai più piccoli con laboratori creativi di maschere di carnevale organizzati dai ragazzi della Consulta Giovanile insieme con la Pro Loco e ll Girasole; bolle di sapone, mago e zucchero filato della Fly Animazioni; spettacoli di trampolieri e artisti di strada.

Ma non solo! Grazie alla collaborazione della Accademia Scacchistica di Monreale, i più piccoli potranno dilettarsi con una partita a scacchi nella Scacchiera Gigante a dimensione bambini e la Scuola di formazione professionale di Monreale Ted, offrirà anche le chiacchiere, dolce tipico carnevalesco, realizzate dai propri ragazzi.

Il divertimento continuerà con il Carnival Party organizzato per i più grandi, a partire dalle ore 20:30 in via Benedetto d'Acquisto. Si inizierà con il concerto degli Epv, per continuare. E finire con il dj-set di Nova Service. Attenti a non dimenticare di indossare le Maschere! E’ dei ragazzi della Consulta giovanile l’idea di un Contest che premierà le più belle.

L'organizzazione di questa giornata di festa, che vuole portare la tradizione del Carnevale anche a Monreale, è il frutto dell’unione delle consuete attività rivolte ai bambini dall’Amministrazione comunale e del desiderio dei ragazzi della Consulta Giovanile di organizzare momenti di festa anche per i ragazzi. L'amministrazione comunale ha subito accettato con entusiasmo il contributo propositivo della Consulta Giovanile