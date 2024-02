Dalle sfilate dei carri alle feste in maschera: cosa fare per Carnevale a Palermo e provincia

Non solo sfilate, ma anche serate a tema, manifestazioni alternative promosse dai locali e laboratori per i più bambini. Perché a Carnevale ogni scherzo vale, ma anche ogni festeggiamento (rigorosamente in maschera). Saranno tanti gli eventi organizzati a Palermo e provincia per celebrare la ricorrenza che si conclude con il martedì grasso, che quest'anno cade il 23 febbraio. Tra gli appuntamenti imperdibili le classiche sfilate di carri allegorici, alcune tra le più belle dell'isola. Spazio anche a feste in maschera organizzate nel Palermitano e appuntamenti per bambini e famiglie.

Tutti gli eventi di Carnevale

Cosa mangiare a Carnevale

Di carnevali interessanti in Sicilia ce ne sono almeno una quarantina e si svolgeranno principalmente nei weekend del 10 e 18 febbraio. Ma cosa si mangia? Lo racconta CiboToday: dai piccoli centri ai capoluoghi non c’è città che durante la festa carnascialesca non abbia niente da offrire e, soprattutto, che racconti il proprio legame anche con alcuni cibi o piatti tipici. Dalle “chiacchiere” diffuse in tutto lo Stivale e conosciute con i nomi più disparati (bugie, cenci, frappe, lattughe) alle crispelle, la pignolata, le arancine, la tavola calda, la pasta (spesso fatta in casa) e poi ovviamente il maiale celebrato nei diversi stili che assecondano la cultura locale.