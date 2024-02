Carnevale, due giorni di festa a Carini: sfilano carri e studenti in maschera

Studenti in maschera e carri addobbati in cartapesta saranno i protagonisti di Educarnival, tra mito e realtà. La manifestazione, che gode del sostegno del Comune di Carini, prenderà il via lunedì 12 e andrà avanti fino al giorno dopo.

Il primo giorno il coloratissimo corteo, che partirà da piazza Sant'Anna alle 9.30, per raggiungere piazza Duomo, cuore del centro storico, intorno alle 12, attraverserà via Pirandello, via Palermo e via Umberto I. A sfilare una rappresentanza di tutte le scuole del territorio (Laura Lanza, Renato Guttuso, Giovanni Falcone, Salvatore Calderone e Ugo Mursia): ci saranno i bambini della scuola dell'infanzia e gli alunni delle elementari, delle medie e delle superiori. I più piccoli saranno travestiti da giullari mentre i più grandi da Icaro, mitico figlio di Dedalo e di Naucrate. Ma sfileranno anche baroni, principi, tanti Vernagallo e tante Laura Lanza. L'evento quest'anno infatti sarà un omaggio alla baronessa di Carini, al suo presunto amante e alla mitologia greca.

Martedì invece la festa si sposta a Villagrazia di Carini. Il raduno, sempre alle 9.30, sarà nello spiazzo Papa Giovanni. Il corteo, composto dalle scuole del quartiere (Renato Guttuso, Giocosamente, il Mondo di Simba e Winnie Pooh) percorrerà poi via Pio La Torre, piazza delle Vittorie, via Nazionale e un tratto di via Vernagallo, per rientrare poi nello spiazzo Papa Giovanni, intorno alle 12.