Domenica 19 febbraio, dalle ore 10 alle ore 13, presso il roseto “Rosa Balistreri”, si terrà la prima edizione del “Carnevale in ottava” organizzato per i bimbi e le famiglie dell’ottava circoscrizione. L’animazione sarà curata dalle associazioni del territorio. Un evento promosso dalla Consigliera comunale Germana Canzoneri e da tutto il Consiglio dell’ottava circoscrizione. L’ingresso sarà gratuito.

Carnevale in ottava, appuntamento in maschera per bambini al roseto Rosa Balistreri