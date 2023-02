Maschere al museo, caccia al tesoro: il Carnevale per i bambini tra il Salinas e l'Orto Botanico

A Carnevale si sa, ogni scherzo vale. Ma è più divertente in compagnia, meglio ancora se all’insegna di laboratori istruttivi e una speciale caccia al tesoro. Il Museo Salinas e l’Orto Botanico propongono due weekend con tanti appuntamenti pensati per i bambini per celebrare questa festa tra maschere e incontri.

Sabato 11 febbraio alle 11 al Salinas i bambini potranno partecipare a "Maschere al museo": chi non vorrebbe indossare per un giorno una meravigliosa corona d'alloro come una regale divinità, o trasformarsi in un ruggente leone come quelli raffigurati nel tempio della vittoria dell'antica Himera, o ancora impersonare la spaventosa Gorgone? Maschere e buffi personaggi, riconoscibili tra reperti del museo archeologico, prenderanno letteralmente vita, grazie alla fantasia e alla creatività di bambine e bambini che si cimenteranno nella realizzazione di bellissimi accessori carnevaleschi ispirati al mondo dell'Antica Grecia.

Domenica 12 febbraio sempre alle 11 ma all'Orto Botanico tocca a "Caccia al tes'Orto in maschera". Tra indovinelli, divertenti rime, foglie, fiori e piante da riconoscere, i potranno scoprire gli angoli più suggestivi dell’Orto Botanico di Palermo. Tutti i bimbi sono invitati ad indossare il loro costume di carnevale per rendere ancora più avvincente quest'avventura! Una caccia al tesoro tra piante esotiche e centenarie che arricchiscono questo meraviglioso museo a cielo aperto.

Sabato 18 febbraio alle 11 all'Orto Botanico un'occasione unica per creare particolari accessori carnevaleschi, utilizzando materiali naturali recuperati tra viali. Ecco "Travestiamoci con la natura" dopo una breve visita didattica, bambine e bambini si ritroveranno presso l'aula didattica dell'Orto Botanico, per realizzare simpatici gadget di carnevale con il semplice uso di foglie, legnetti, colla, carta e materiali eco-friendly.

Domenica 19 febbraio sempre alle 11 ma al Museo Salinas ritorna "Archeogame in maschera": un'avvincente visita gioco in stile caccia al tesoro, che illustra la storia del Museo Archeologico Salinas e dei suoi antichi reperti. A suon di rime e indovinelli, verranno raccontati i miti, le vicende e gli aneddoti di personaggi e oggetti dell'antichità. I bambini sono invitati ad indossare il loro costume di carnevale. Il più bello vincerà un "dolcissimo" premio. È vietato introdurre coriandoli/festoni di ogni tipo all’interno del sito. Ogni laboratorio costa 8 euro ed è adatto ai bambini tra i 5 e i 10 anni.