Da Castelbuono a Polizzi Generosa, come si festeggia il Carnevale nei paesi delle Madonie

Il Carnevale è alle porte. In tutti i paesi dell’Unione Madonie c’è fermento per questo appuntamento che coinvolge grandi e piccini. Il prossimo fine settimana si annuncia pieno di eventi che, in alcuni paesi, continueranno, come da tradizione, fino a martedì “grasso” e anche oltre. I primi appuntamenti si terranno già giovedì prossimo mentre la maggior parte di quelli programmati dalle varie amministrazioni comunali si terranno nel fine settimana. In ogni paese sono previste iniziative aggregative e momenti legati a questa festa che da sempre è sinonimo di allegria, socialità e divertimento.

Facciamo un volo sui paesi che fanno parte dell’Unione Madonie per segnalare i vari appuntamenti previsti partendo da Aliminusa dove si terranno due momenti: sabato alle ore 18:00, presso il centro diurno anziani, “Un pomeriggio di animazione” per bambini e ragazzi e martedì 21 febbraio alle ore 10:00, presso l’Istituto scolastico, lo spettacolo “le Clown Magique”. A Bompietro, sabato alle ore 14:30, si aprirà il Carnevale delle Madonie che vede coinvolti anche i comuni di Petralia Soprana e Castellana Sicula.

Sono previste sfilate di carri e gruppi coordinati. L’appuntamento a Castellana Sicula, patria del carnevale nelle Madonie ideato nel 1962, si terrà domenica pomeriggio e prevede la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati lungo viale Risorgimento e corso Mazzini. Martedì sarà la volta di Petralia Soprana con “A Carnilivarata” che si terrà nella frazione di Pianello. A Castelbuono non mancherà l’appuntamento con il classico veglione storico che si svolgerà presso il Cine Teatro Astra sabato alle ore 21:30 e vedrà l’esibizione dei gruppi di satira locale: “I quattru a maiddra” e “Comi veni si cunta”.

La musica sarà del gruppo i “Troppo Very Well”. Domenica la mattinata sarà dedicata ai bambini in piazza Margherita (dalle ore 10:00) e il pomeriggio, con inizio alle ore 17:30 da piazza Minà Palumbo, alla sfilata dei carri allegorici. L’appuntamento per i bambini continuerà anche lunedì presso il Centro Sud (ex Chiesa del Crocifisso) alle ore 16:00, mentre alle ore 21:30 la serata dedicata agli anziani e alle associazioni si terrà presso il Cine Teatro Astra e vedrà la replica dello spettacolo di satira locale.

Martedì ancora sfilata di carri allegorici, con inizio alle ore 17:30 da piazza Minà Palumbo e arrivo a Piazza Margherita e in serata la chiusura del veglione storico presso il Cine Teatro Astra. A Collesano si inizia giovedì 16 con “U fiscalettu Itinerante” in piazza Mazzini dalle ore 22:00. Alla stessa ora, sabato prenderà il via la Diretta di Radio Time e dalle ore 23 sarà la musica della banda Pierluigi da Palestrina ad animare la serata. Domenica, dalle ore 17:00 in piazza 4 Cannoli, l’appuntamento è con il carnevale dei bambini e dalle ore 22:00 Dj Set con la Big Reunion.

Lunedì, dalle ore 22:00 in piazza 4 Cannoli, “Carnival Party” e martedì il XXXVII Concorso Peppe' Nnappa che prevede la premiazione di varie categorie. A Geraci Siculo l’appuntamento con il carnevale si terrà venerdì 17 dalle ore 15:30 con la sfilata di carri allegorici. A Montemaggiore Belsito sia il sabato che martedì sera sono previste serate danzanti mentre lunedì mattina presso il centro polifunzionale si terrà lo spettacolo di marionette per bambini “Otello e lo Stregone”.

A Petralia Sottana sarà il ballo in maschera ad animare le tre serate danzanti (giovedì 16, sabato 18 e martedì 21 febbraio) che si terranno presso la Balera 128 2.0 allestita presso l’ex Macello. A Polizzi Generosa sabato e martedì si terrà la rievocazione storica del Carnevale polizzano con i “Fistini di ballu” che prevedono tre momenti particolari: ballo con coccarde, giro dei poeti, ballo del bastone, contradanza e u ringu (degustazione) Tre le sale da ballo allestite: in via Garibaldi al n. 20 e 118 e in p.zza SS Trinità.

A Pollina si inizia giovedì 16 presso il Centro sociale (ore 15:30) dove si svolgerà il “Carnevale in passarella” dedicato ai bambini. Sabato sarà la Sala del Teatro Pietra Rosa il punto di riferimento: alle ore 16:30 ci sarà il momento dei bambini e alle ore 22:00 quello dei grandi con serata danzante. Domenica presso il cortile carrettieri alle ore 15:30 si terrà la sfilata dei gruppi in maschera e carri allegorici.

Lunedì alle ore 21:00 presso l’Auditorium Samuel Sferruzza si terrà La Corrida, dilettanti allo sbaraglio. Martedì alle ore 15:00 presso la piazza Maddalena la tradizionale sfilata del “nunno” con la lettura del testamento e degustazione di “cavatuna ccu a sazizza” in piazza Duomo. A San Mauro Castelverde domenica dalle ore 15:00 si terrà la sfilata di carri e gruppi allegorici e domenica 26 febbraio si svolgerà la rappresentazione allegorica “du nannu carrivali”.