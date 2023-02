Carnevale tra sfilate di carri allegorici e feste in maschera: tutti gli eventi a Palermo e provincia

A Carnevale ogni scherzo vale recita un famoso detto. Ecco che, così, per la festa più allegra e mascherata dell'anno non mancheranno travestimenti e un po' di sana allegria. Saranno tanti gli eventi organizzati a Palermo e provincia per celebrare la ricorrenza, rimasta per due anni in naftalina a causa del Covid: il martedì grasso quest'anno cade il 21 febbraio.

Appuntamento dunque con le classiche sfilate di carri allegorici, alcune tra le più belle dell'isola. Non mancheranno però feste in maschera organizzate nel Palermitano, nonché serate a tema e manifestazioni alternative promosse da alcuni locali. Spazio infine a laboratori per i più piccoli e appuntamenti per bambini e famiglie.