Carnival party al Dorian, una festa in maschera con un doppio concerto lunga tutta una notte

Una festa in maschera con un doppio concerto, lunga tutta una notte. Questo sarà il “Carnival party” del 18 febbraio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20 con ingresso a pagamento e si potrà scegliere tra la formula apericena o il menù pizza (antipasto, pizza, dessert e drink) solo su prenotazione. Ingresso solo concerto con consumazione dopo le 22 senza prenotazione. Alle 22 partirà un doppio concerto. Nella sala A si potranno ascoltare i suoni pop-dance dei Passpartù. Nella Sala B si potrà ascoltare il beat e il rock ani Cinquanta e Sessanta con i GroovyKind. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.