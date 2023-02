Dopo due anni si torna a festeggiare il Carnevale di Cinisi, sfilano anche i carri allegorici

Dopo due anni di stop, da oggi al 21 febbraio torna il Carnevale di Cinisi: quattro giorni intensi, ricchi di eventi, sfilate, risate, maschere e allegria. Si comincia nel pomeriggio con l’arrivo del Nannu e a seguire, a partire dalle 19.30, la presentazione dei carri in cartapesta. La serata proseguirà in compagnia di Babil on suite.

Domenica sul palco per presentare la manifestazione all’insegna della spensieratezza e del divertimento salirà Massimo Minutella. La sfilata sarà aperta, come da tradizione, dalle scuole. Centinaia di bambini coloreranno la via principale del paese. Dietro di loro il carro realizzato dall’istituto comprensivo, e quelli realizzati dai maestri dei gruppi “Imprevedibili”, “Artisti per caso” e “Operativi”. Musica, balli e coreografie accompagneranno la giornata fino alla chiusura, quando direttamente dallo zoo di 105 arriverà Fabio Alisei.

Lunedì, dalle 16.30, lungo il Corso Umberto si terranno il corteo e la celebrazione del matrimonio. Alle 18 la cavalcata in maschera. Ospite della serata sarà la deejay Claudia Giannettino. Martedì grasso il gran finale. I carri e le maschere torneranno a sfilare a partire dalle 15.30. A chiudere sarà invece Neja. “Che sia un Carnevale con il sole dentro e fuori, un Carnevale di ripartenza e di speranza”, l’augurio dell’assessore Angelo Nicchi.

La locandina