Ciaspolata di Carnevale a Monte Cervi, tra Piano Zucchi e Piano Battaglia

Sabato 18 e domenica 19 febbraio ilcamminaparco organizza due eventi da non perdere nel cuore del Parco delle Madonie. Appuntamento alle ore 10 al bivio di Portella Colla (37°52’3″ 14°0’18”) tra Piano Zucchi e Piano Battaglia per la ciaspolata di Carnevale.

Saranno consegnati a tutti i partecipanti che lo richiederanno durante la prenotazione ciaspole e bastoncini, quindi si proseguirà in direzione di Piano Mirabilici guidati dal naturalista Antonio Mirabella - guida Aigae - che non perderà occasione per descrivere e identificare flora, fauna e rocce che si incontreranno lungo il sentiero. Numerose soste prima di arrivare a Piano Mirabilici dove si consumerà il proprio pranzo a sacco.

Appuntamento: Portella Colla

Ore 10: partenza escursione

Difficoltà: E escursione facile per via della lunghezza adatta anche a famiglie con bimbi da 10!anni in su

Lunghezza: 4 km in totale

Percorso: su carrareccia forestale, radure e zone boschiva

Dislivello: 250 metri

Quota: 1400-1650 metri

Abbigliamento: ci troviamo in montagna e quindi necessario indossare scarpe da trekking a collo alto, pantaneve, abiti a strati con maglia intima, pile, giacca a vento cappellino, sciarpa, occhiali da sole e protezione solare. Uno zainetto leggero con acqua ed eventuali medicine per chi, per esempio, soffre di allergie. Snack come frutta secca, succo di frutta o cioccolata e panino per il pranzo a sacco.