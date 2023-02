Carnevale di Borgo Nuovo, dove i bambini giocano insieme in allegria (e in maschera)

Martedì 21 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13 si svolgerà la festa di Carnevale dal tema "Carnevale in gioco insieme in allegria!" con la partecipazione delle scuole IC Boccadifalco Tomasi di Lampedusa, I.C.S. Michelangelo Buonarroti, I. C. Russo-Raciti, I. C. S. Rita Levi Montalcini, I. I. S. S. Ernesto Ascione, IC De Amicis- Da Vinci e del Centro Diaconale La Noce Istituto Valdese.

Il corteo inizierà da piazza San Paolo proseguendo per via Piazza Armerina fino al giardino del centro anziani dove sarà possibile assistere alle esibizioni preparate dagli studenti e dagli insegnanti delle scuole partecipanti ed all'animazione e musica di Dj Taz e il Mago Lollo.

Si tratterrà della V edizione della sfilata di carnevale di Borgo Nuovo e la prima del carnevale della V Circoscrizione che nei prossimi anni coinvolgerà tutti i quartieri. Sarà possibile raggiungere piazza San Paolo tramite la linea 2 del tram che collega la stazione Notarbartolo e Borgo Nuovo con capolinea in viale Piazza Armerina. La sfilata sarà un'occasione per far conoscere parco Tindari ed i tanti spazi verdi che caratterizzano Borgo Nuovo. L'evento è organizzato dal presidente e dal Consiglio della V Circoscrizione con la collaborazione dell'Associazione ComPA.