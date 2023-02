"Ricominciamo!", Carnevale a Bagheria tra sfilate di carri allegorici e feste in maschera

"Ricominciamo! Carnevale 2023" è l'iniziativa promossa e organizzata dal comune di Bagheria con la collaborazione dalla Proloco Aspra Aps, con il patrocinio della città metropolitana di Palermo, per festeggiare il Carnevale 2023.

Con questa iniziativa, l'amministrazione comunale inizia un nuovo percorso di eventi culturali, rivolto alla cittadinanza, con l'obiettivo di tornare alla normalità promuovendo azioni di coinvolgimento nello spirito di collaborazione con le scuole, le associazioni del territorio, i gruppi informali e la cittadinanza tutta.

Il primo appuntamento della manifestazione sarà venerdì 17 febbraio alle ore 21 presso il centro Don Milani, dove verrà organizzato: "Carnival Party" dedicato ai giovani bagheresi. Il secondo appuntamento in cartellone, prevede la "sfilata di carnevale" nel borgo marinaro di Aspra, con carri allegorici, musica, intrattenimento e ballo, che si terrà sabato 18 febbraio a partire dalle ore 15:30, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio e delle famiglie bagheresi. La sfilata partirà da corso Italia (nei pressi del rimessaggio).

Domenica 19 febbraio, l'appuntamento è dedicato ai più piccoli: dalle ore 10:00 a villa San Cataldo e alle 15:30 a piazza Butera "Festa di carnevale" con animazione e giochi. Lunedì 20 febbraio, alle ore 9:30 partirà dalla via Paolo Borsellino la "sfilata di carnevale dei piccoli" con carri allegorici, musica, intrattenimento e ballo, che proseguirà per tutta la città, con la collaborazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia.

Gli appuntamenti della manifestazione si concluderanno martedì 21 febbraio con la "sfilata degli studenti" che come quella dei piccoli, partirà da via Borsellino alle ore 8:30, seguendo lo stesso percorso per tutta la città, con la collaborazione delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.