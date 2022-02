Festa di Carnevale al Villaggio Montano, caccia al tesoro in maschera per i bambini

Domenica 27 febbraio dalle ore 9.30 al Villaggio Montano di San Martino delle Scale ci sarà una festicciola di Carnevale per piccini e anche grandetti. Il tutto con una sfilata dei bimbi che parteciperanno in maschera e premiazione da parte di una serissima giuria.

Per i più piccoli fino ai 5 anni possibilità di intrattenersi con disegni, per i più grandi la caccia al tesoro in squadre con premi. Per tutti dolci e bibite. I grandi potranno avere bevande e ci sarà una salsicciata, come Carnevale comanda. Il biglietto di entrata è solo per i bambini per poter partecipare agli intrattenimenti mentre i grandi potranno chiacchierare e fare amicizia mentre i bambini si divertono.

L'intento degli organizzatori è di animare la contrada del Villaggio Montano fornendo un richiamo che possa suscitare la voglia di tornare e godere di quel bellissimo paesaggio.