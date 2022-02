Venere vs Marte, a Sanlorenzo Mercato la festa di Carnevale con i Good Company

Una carrellata di appuntamenti segna la settimana conclusiva del Carnevale al Mercato: la sera dell’1 marzo si apre “Venere vs Marte”, la festa in maschera sulle note dei Good Company, mentre sabato 26 febbraio e martedì 1 marzo Sanlorenzo si colora di vivaci appuntamenti carnascialeschi tra laboratori, giochi e spettacoli per i più piccoli.

Il programma

Il 1° marzo, dalle ore 21.30 in programma Venere vs Marte, festa di Carnevale con i Good Company. Tutti in maschera per la serata conclusiva del Carnevale 2022. Per una sera le donne saranno uomini e gli uomini donne: Venere Vs Marte è la festa tematica che si apre martedì 1 marzo a partire dalle 21.30 nella Vineria del Mercato.

Sul palco, tutti rigorosamente in abiti femminili, i Good Company, tribute band palermitana dei Queen, per una serata travolgente e divertente sulle note di alcuni dei brani più amati della storia della musica. La band è composta da Simone Rosselli (voce), Carmelo Mandalà (chitarra), Dario Benigno (tastiere), Massimo Provenzano (basso), Daniele Modica (batteria).

Il Carnevale dei piccoli

Il 26 febbraio e il 1° marzo, ecco le chiacchiere di Carnevale con PalermoBimbi. In occasione del Carnevale Sanlorenzo Mercato ha pensato anche ai più piccoli con i laboratori gastronomici in collaborazione con Palermo Bimbi. Il primo appuntamento è sabato 26 febbraio, con due turni, uno mattutino (ore 11) e uno pomeridiano (ore 17), mentre il secondo è martedì 1 marzo (unico turno ore 11). Durante i laboratori i piccoli potranno cimentarsi nella preparazione delle chiacchiere carnascialesche, il dolce tipico della festa. I laboratori si effettuano solo su prenotazione, 8 euro a bambino.

Il 1° marzo, dalle ore 16 invece via alla festa di Carnevale con l'animazione di Birillo. Il martedì grasso dei piccoli al Mercato vede l’animazione di Birillo tra balli, maschere e magia. La festa di Carnevale dei piccoli si apre alle 16 con l’intrattenimento degli animatori e lo spettacolo di magia. Spazio poi anche alla merenda del Mercato con le specialità del forno di Sanlorenzo, rigorosamente a tema carnascialesco. A chiudere la festa ci sarà la sfilata in maschera dei piccoli. Bambini dai 4 anni in su, per un massimo di 30 partecipanti. Ticket: 10 euro a bambino, secondo ingresso per fratellino o sorellina 8 euro.