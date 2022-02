Carnival party al Dorian, venerdì grasso in maschera tra canti e balli

Un venerdì grasso di tutto punto. Tutti vestiti in maschera a cantare e ballare. Questo è il programma per chi parteciperà il 25 febbraio al “Carnival party” al Dorian, il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o il menù-pizza a 20 euro che comprende antipasto, pizza e birra o bibita analcolica, oppure il menù alla carta. Dopo la cena l’entrata è con drink card costa 10 euro.

Si potrà prediligere tra sue possibilità di divertimento. La sala 1, dove alle 22 avrà inizio ilo concerto di Massimiliano Arizzi che, accompagnato dalla sua band, porterà un repertorio di brani di Mina, Patty Pravo, Alex Britti, Mario Venuti, ma anche le ultime hit internazionali. Seguirà dj set con dj Mistretta con il suo repertorio di musica dance. Si balla anche nella sala due con Sefi Santaluna e Martina Campo e le loro lezioni di balli caraibici, seguiti da dj Santi Costa e i suoi dischi che suoneranno brani sudamericani.