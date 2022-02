Coriandoli e maschere alla chiesa di Santa Lucia: il Carnevale sociale a Borgo Vecchio

Ritorna finalmente il Carnevale Sociale a Borgo Vecchio, un importantissimo appuntamento di quartiere per tutti i bambini e le bambine del quartiere, come da tradizione organizzato dal Centro Sociale Anomalia.

Ritornano i colori, i coriandoli e le rumorose risate del Carnevale, di nuovo insieme per festeggiarlo da comunità con la nostra comunità. L'appuntamento è lunedì 28 febbraio alle ore 15.30 nei locali della Chiesa di Santa Lucia per una giornata all'insegna del divertimento.

"Ringraziamo Padre Antonio e tutta la parrocchia di Santa Lucia per la disponibilità e la sentita collaborazione a organizzare questa importante festa. Seppur non sia stato possibile adottare la consueta modalità della parata, a causa delle restrizione anti-covid, avremo modo di recuperare appieno la vitale socialità che ha sempre contraddistinto questa festa in quartiere con tantissime altre attività: laboratori artistici, giochi, tanta musica, gli immancabili coriandoli e l'altrettanto immancabile e tradizionale merenda per tutti i bambini e le bambine" si legge in una nota del Centro Sociale Anomalia.