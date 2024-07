Il tenore Ştefan von Korch debutta a Palermo con i Carmina Burana

Dopo un'esibizione di successo all'Auditorium di Saragozza con l'Orchestra Reino de Aragón, il tenore ?tefan von Korch continua la sua tournée estiva internazionale, debuttando in piazza Marina, per Palermo Classica, il 26 luglio con i “Carmina Burana”, opera che ha recentemente definito "il suo asso nella manica".

Il solista raccoglie così il riconoscimento internazionale per i "Carmina Burana", la cantata più famosa del mondo, che ha già interpretato trentacinque volte e per la quale molti specialisti in Romania lo considerano la voce tenorile di riferimento.

"Sarà un'esperienza di grande intensità, che sono onorato di condividere con un pubblico così selezionato come quello della patria dell'opera, l'Italia. È un lavoro impegnativo ma - commenta ?tefan von Korch- altamente gratificante, con superbe linee solistiche e corali e arrangiamenti orchestrali straordinariamente ricchi, che rimane nella memoria di ogni spettatore"

Il concerto si terrà il 26 luglio alle 21:15 e riunirà, sotto la bacchetta del direttore Linhan Cui, Stefan von Korch (tenore), Celin Mun (soprano), Stepan Drobit (baritono), Kristina Miller (pianoforte), Alexander Yakovlev (pianoforte), Palermo Classica Ensemble (percussioni) e il Coro Polifonico del Balzo, con il Maestro Vincenzo Pillitteri.

?tefan von Korch

Con una carriera in ascesa, a livello nazionale e internazionale, ?tefan von Korch ha iniziato quest'estate una nuova collaborazione con l'orchestra spagnola Reino de Aragon, si esibirà il 5 luglio al Maria Radna Open Air insieme al soprano Irina Baiant, e in primavera si è esibito in in scena La Filarmonica di Târgu-Mure?, l'opera vocale sinfonica Stabat Mater, uno dei gioielli del repertorio di G. Rossini, considerata una dimostrazione di virtuosismo per qualsiasi tenore.

Dall'inizio dell'anno, a livello nazionale, si è esibito all'Opera di Ia?i, nel brillante ruolo di Camille de Jolidon, in La vedova allegra 2.0, diretta da Andrei ?erban e all'Opera Nazionale di Timisoara, nella produzione de “La Vedova Allegra” di Mario Di Carlo.

Nel corso del 2023, il tenore ha fatto battere il cuore degli spettatori con magistrali interpretazioni della partitura specifica per la sua voce nei “Carmina Burana”, per i quali è considerato un punto di riferimento, ed è stato l'unico solista rumeno in una tournée in 27 città in Cina. Altre pietre miliari della sua carriera includono ruoli famosi in opere e operette presentate sui più grandi palcoscenici della Romania: "Il Barbiere di Siviglia", "L'Elisir d'Amore" e "Falstaff" (Opera Nazionale di Bucarest), "Rigoletto", "L'Allegro Vedova" e "La Vedova Allegra 2.0" (Opera Nazionale di Iasi), "I Puritani" (prima nazionale), "Rigoletto" e "Il Barbiere di Siviglia" (Opera rumena Cluj-Napoca) e altri.

Nel 2022, ha completato il suo repertorio con il ruolo principale nella prima europea dello spettacolo "Traiano in Dacia" di Giuseppe Nicolini, messo in scena all'Opera Nazionale di Cluj-Napoca, e il suo curriculum comprende anche ruoli in 3 prime nazionali assolute: l'opera "I Puritani" all'Opera Nazionale di Cluj-Napoca (2016) dove ha eseguito la partitura più alta scritta per voce maschile, l'opera "La Sonnambula" di Vicenzo Bellini (2018) e la presenza sul palco della Sala della Radio a Bucarest nella prima nazionale assoluta dell'opera vocale-sinfonica “Messa di Gloria” di Rossini (2019).