Carlo Massarini e The beatbox: lo spettacolo dedicato alla storia e alla musica dei Beatles

The Magical Mistery Story è il nuovo spettacolo dei The Beatbox dedicato alla storia ed alla musica dei Beatles. Attraverso le canzoni, i racconti di Carlo Massarini, cambi di scena, di abiti e di strumenti musicali, nell’arco di due ore rivivremo l’incredibile avventura dei Beatles e di come abbiano cambiato il corso della popular music con le loro indimenticabili canzoni. Lo spettacolo andrà in scena a Palermo al Teatro Golden in via Terrasanta 60 il 18 aprile alle 21.30.

Sul palco The Beatbox, la formazione conosciuta in tutta Europa grazie ai centinaia di concerti e alla partecipazione ai maggiori festival dedicati ai Beatles, che comprende quattro giovani musicisti: Marco Breglia, Filippo Caretti, Michele Caputo e Federico Franchi della stessa età dei Beatles (i 20 anni all’epoca degli esordi negli anni ’60) che interpreteranno fedelmente i grandi successi del quartetto di Liverpool.

Carlo Massarini, noto conduttore e giornalista musicale, nell’arco delle quattro parti che caratterizzano lo spettacolo, racconterà la storia dei Beatles, svelandone aneddoti, curiosità e tanto altro. Per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, originale e identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti e per incidere gli album, fino ai cambi di abiti e trucco per far rivivere il momento storico. I vestiti di scena sono stati confezionati su misura per la band, dalla stessa sartoria inglese che creò quelli dei Fab Four per la tournée americana.

Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni e che intende riportare l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ‘60. La scaletta ripercorre gli storici successi al Cavern Club di Liverpool fino ad arrivare ai capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970. I BeatBox ripropongono fedelmente le hit della discografia dei Beatles con una accuratezza esecutiva assoluta, restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro e soprattutto vocale del leggendario quartetto.

I tour dei The Beatbox annualmente toccano Francia, Belgio, fino a Russia, Germania, Romania e Svizzera. Sono sempre ospiti d’onore dei Beatles Day Europei come quelli di Genova, Bellinzona, Sanremo e Salsomaggiore. I BeatBox radunano un pubblico non solo “over 30”, ma anche tanti giovanissimi. Una musica senza età per chi ama un genere che non ha seguito la moda.

Nelle due ore di concerto, vivremo indimenticabili emozioni ascoltando: Love me do, She loves you, A hard day’s night, Yesterday, Yellow Submarine, Hello Goodbye, Hey Jude, Come together, Let it be, Get Back, solo per citare alcune hit, a cui si aggiungeranno vere e proprie chicche per appassionati come: In my life, Girl, Norwegian wood e tante altre pietre miliari della musica moderna. Chiudete gli occhi e riapriteli per un viaggio negli anni Sessanta.

I biglietti costano al Golden di Palermo 25 euro i distinti, 30 la poltrona e 35 la poltronissima. e si possono prenotare o al botteghino del teatro o su Ticketone. L’organizzazione del concerto è di Eventi Olimpo e Menti Associate.