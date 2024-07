Carini svelata, circuito del sacro aperto nei weekend

Quando Dal 06/07/2024 al 07/07/2024 La catacomba: domenica | 16-20 (visite ogni ora fino a un’ora prima della chiusura) | Le chiese: sabato e domenica | 9:30-13 e 16-19:30

Prezzo Ticket intero per 3 monumenti 7 euro | Ticket ridotto per 3 monumenti 6 euro (under 18)