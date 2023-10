Carini, l’Arcipretura mette in mostra gli argenti: si potranno ammirare calici, ostensori e reliquiari

Carini, l’Arcipretura mette in mostra gli argenti: nella Chiesa del Purgatorio si potranno ammirare calici, ostensori e reliquiari

Nell’ambito del progetto “Arte e Fede”, l’Arcipretura di Carini promuove la mostra temporanea degli Argenti dell’Arcipretura, allestita nella Chiesa del Purgatorio, in via Terravecchia. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 nei giorni 14/15-21/22 ottobre 2023.

All’interno i visitatori, oltre a scoprire la storia della stessa chiesa, potranno ammirare alcuni degli oggetti sacri del patrimonio dell’Arcipretura come calici, ostensori e reliquiari. Il biglietto per l’ingresso ha un costo di 2 euro. Il ricavato sarà destinato alle opere di manutenzione e di restauro dei beni culturali della parrocchia.

L’iniziativa culturale è sponsorizzata dalla ditta Aiello Ceramiche di Carini. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3398995304.