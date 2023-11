Capodanno a Palazzo Leone, una notte di eleganza e intrattenimento aspettando il 2024

Palazzo Leone, il gioiello architettonico di eleganza e raffinatezza, si prepara ad accogliere il Capodanno 2024 con una serata indimenticabile.

Questo Capodanno sarà davvero speciale: a differenza degli eventi tradizionali, la serata sarà a numero chiuso, garantendo un'atmosfera esclusiva e un'attenzione ai dettagli senza precedenti. Sarà un'occasione unica per festeggiare l'arrivo del nuovo anno in compagnia di persone affini e condividere l'entusiasmo per ciò che verrà.

In questa cornice unica, non potevamo certo trascurare la qualità eccelsa. I nostri chef si occuperanno di soddisfare anche i palati più esigenti. I vini pregiati e il servizio impeccabile contribuiranno a rendere questa serata speciale. E quando il brindisi avrà fatto brillare le bollicine, il DJ animerà la pista da ballo anche dopo la mezzanotte.

Il prezzo di è 150 euro a persona ma contattateci allo 091.323840 per scoprire le offerte del momento. Le prenotazioni sono limitate e questa opportunità esclusiva è destinata a esaurirsi rapidamente. Non perdete l'occasione di festeggiare il Capodanno in modo straordinario a Palazzo Leone. Iniziate il nuovo anno nel miglior modo possibile - con stile, raffinatezza e una festa indimenticabile.

Menu

Welcome di benvenuto con flute alcolico/analcolico e tartine

Antipasto degustazione

Ostrica Fine de Claire in Bellavista

Tocchetto di tonno scottato ai due sesamo

Crostino di Pane di Tumminia con Tartare di Salmone e Burrata

Gambero in Pasta Kataifi e Salsa Teriyaki

Rosa di Pesce Spada con Dressing al Verdello

Polpetta di Pesce con Marmellata di Cipolla Rossa di Tropea

Ravioli Neri ripieni di Pesce su Tartare di Scampi ed Emulsione al Basilico

Paccheri all’Astice, Gambero Rosa di Mazara, Pomodorini Confit e Julienne di Zucchinette Croccanti

Tocco di Pesce al Forno su Crema all’Arancia e Crumble di Nocciole

Cheesecake con Crema al Mascarpone, More, Lamponi e Crumble al Torrone

Acqua, Vino Leone - Tasca d’Almerita, Bibite, Prosecco per il Brindisi

Lenticchie Augurali

Panettone Artigianale