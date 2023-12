Capodanno 2024 alle Officine Bellotti: si brinda e si fa festa nelle ex librerie De Magistris

Ristorantino Pizzeria Leone presenta il cenone di Capodanno alle Officine Bellotti. Ex Librerie De Magistris, eleganti e raffinate, sono la location ideale per festeggiare il Capodanno in grande stile. Il 31 dicembre 2023, infatti, la location ospita un evento esclusivo, con un menù di pesce d'eccezione, dj set anche dopo la mezzanotte e animazione per tutti. Il costo di 150 euro a persona.

Cosa troverai in questo Capodanno 2024?

Numero chiuso di partecipanti;

Nessun ingresso dopo la mezzanotte;

Vino di pregio - Cantine Tasca d'Almerita Regaleali;

Berlucchi per il brindisi;

Menù realizzato e studiato con sapienza dai nostri Chef;

Attenta selezione dei partecipanti.

Menu

Welcome di benvenuto con flute alcolico/analcolico e tartine



Antipasto degustazione

Ostrica Fine de Claire in Bellavista

Tocchetto di tonno scottato ai due sesamo

Crostino di Pane di Tumminia con Tartare di Salmone e Burrata

Gambero in Pasta Kataifi e Salsa Teriyaki

Rosa di Pesce Spada con Dressing al Verdello

Polpetta di Pesce con Marmellata di Cipolla Rossa di Tropea



Primi

Ravioli Neri ripieni di Pesce su Tartare di Scampi ed Emulsione al Basilico

Paccheri all’Astice, Gambero Rosa di Mazara, Pomodorini Confit e Julienne di Zucchinette Croccanti



Secondo

Tocco di Pesce al Forno su Crema all’Arancia e Crumble di Nocciole



Dessert

Cheesecake con Crema al Mascarpone, More, Lamponi e Crumble al Torrone



Beverage

Acqua, Vino Leone - Tasca d’Almerita, Bibite, Prosecco per il Brindisi



Lenticchie Augurali

Panettone Artigianale