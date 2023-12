Il Capodanno di Galati catering tra Villa Semanì, Villa Buffa, Villa Di Lorenzo e Villa Palagonia

Sarà un Gran Galà di Capodanno col botto quello firmato Galati Catering che darà ufficialmente il benvenuto al 2024 con quattro imperdibili appuntamenti in quattro splendide location immerse nel verde, con uno scenario unico fatto da cascate, palme ed elegantissimi allestimenti curati in ogni dettaglio. É partito ufficialmente il conto alla rovescia per festeggiare l’ultima notte dell’anno con cenoni, brindisi e balli in compagnia di amici e parenti.

La proposta culinaria lascerà, come sempre, gli ospiti piacevolmente sorpresi. Oltre al buon cibo, non mancherà il buon bere, la buona musica e tanto divertimento. Il 31 dicembre a partire dalle 20.00, brinderemo all’arrivo del nuovo anno in quattro luoghi incantevoli - Villa Semanì, Villa Buffa, Villa Di Lorenzo e Villa Palagonia - ognuno animato da artisti di rilievo. Quattro grandi feste concepite con l'idea di offrire un'esperienza originale e autentica.

I professionisti del banqueting cureranno l’intero allestimento dell’evento partendo dal cenone e proponendo un sontuoso e raffinato menù tra brindisi, bollicine e immancabili rituali di mezzanotte. Galati Catering, maestri della ristorazione e di eventi, è una garanzia di attenzione per i particolari. Non mancherà l'animazione, tanta bella musica e puro divertimento.

Il programma

Villa Buffa: Gran Galà di Capodanno con cenone e l’intrattenimento di Jack and the Starlinghters. A seguire Dj set Ivan Sutera e alle percussioni Angelo Isla.

Villa Semanì: Capodanno con cenone, intratterranno la serata la band Radio Flores a seguire dj set con Andrew Parrini accompagnato dal violinista Vincent Palazzo.

Villa Di Lorenzo: Capodanno con cenone, concerto di Alessandra Salerno e la Big Band Show. A seguire Dj set con Tommaso Di Mauro.

Villa Palagonia: Gran Galà di Capodanno con cenone, intratterranno i Treephase Band. Musica di Dj Manola.

Le serate inizieranno alle ore 20

Per info e prenotazioni

Villa Semanì e Villa Buffa

338 8547531

331 3439084

091 6372600

Villa Di Lorenzo

331 3439084

338 4247901

091 6372600

Villa Palagonia

3280255080

331 3439084

091 6372600

Galati catering

Galati Catering opera da moltissimi anni sempre con la massima professionalità e serietà offrendo i suoi servizi. Ponendo grande cura in ogni minimo dettaglio, Galati Catering realizza gli eventi più importanti della vostra vita con un’ampia proposta gastronomica di alta qualità, con menù personalizzati che tengono conto delle esigenze alimentari dei vostri invitati. I piatti sono realizzati con prodotti freschi e di stagione, in grado di superare ogni vostra aspettativa. L'azienda si avvale di uno staff affabile e qualificato, che vi seguirà con professionalità in ogni fase dell'evento, dall'organizzazione al ricevimento nel giorno delle nozze. “I nostri chef - affermano dall’azienda - si impegnano nel preparare pietanze che rispettino i classici canoni della tradizione culinaria, con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione”.