Capodanno 2024 al Dorian

E che Capodanno sia. Con tutta l’allegria, i desideri e la voglia di divertirsi che questo comporta. Notte di San Silvestro scoppiettante per il Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. Dalle 20 del 31 dicembre si potrà entrare nel locale e godere del cenone.

Il menù prevede: sushi-nigiri al salmone scottato e gambero in tempura, ostriche, cupoletta di salmone, polpo alla griglia su crema di patata violetta, tortino di spada marinato e mele granny smith, sformatino di riso al nero di seppia con scampi e burratina, scialatiello con gambero bottarga e lime, trancio di ricciola su crosta di patata, con julienne di verdure croccanti e "insalatina liquida", torta imperiale dello chef, semifreddi, panettone, lenticchie e cotechino.

L’intrattenimento sarà affidato alla voce di Roberto Candia e degli Mtm, con il loro progetto fatto di canzoni da cantare e ballare. Da mezzanotte toccherà fare ballare il pubblico fino a tarda notte al dj Silvio Randazzo. Il costo per chi farà cenone, concerto e discoteca a seguire è di 120 euro.

Per chi sceglie l’ingresso alle 23,30, che prevede live music, brindisi di mezzanotte, djset e un cocktail, il costo è 40 euro. Ingresso dopo mezzanotte con drink è 30 euro. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615.