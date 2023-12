Il Capodanno a Cefalù in piazza Duomo: dj-set e musica con i Seltz

Il Comune di Cefalù organizza il Capodanno in piazza del Duomo. A partire dalle 22.30 il tradizionale concerto di San Silvestro. Ospiti dell’evento: Seltz in assoluto la band più recensita in Italia come vincitrice del "Golden Wedding Awards" (genere musicale pop-dance), Radio One allieterà gli ospiti della piazza con il dj-set di Luca Scimeca e l’animazione di Filippo Brancato, speaker di Radio One. E poi ancora gadget e sorprese. Inoltre big reunion con il dj Totò Maniscalco, alcuni tra i migliori dj della provincia di Palermo e un dj-set dagli anni '80 ad oggi.