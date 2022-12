Capodanno 2023 "Wineat" a Villa Celsa: cenone a base di pesce e animazione

Capodanno 2023 "Wineat Villa Celsa Palermo". Dopo diversi anni, segnati dalla pandemia, nei quali ogni festeggiamento è stato annullato e siamo stati costretti a rimanere in casa, quest'anno non rimanere solo e festeggia alla grande. Cenone in via Messina Marine n°815!





Gallery







Troverai Villa Celsa sulla destra. Location appena rinnovata, elegante ed accogliente. Per il vostro cenone di San Silvestro stiamo preparando pesce fresco. A continuare... panettone, lenticchie augurali e spumante, acqua e vino bianco a tavola inclusi. Veglione ed animazione.