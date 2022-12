Capodanno 2023 firmato Galati catering: l'ultima notte dell'anno a Villa di Lorenzo

E' partito ufficialmente il conto alla rovescia per il Capodanno 2023 firmato Galati Catering per festeggiare insieme l'ultima notte dell'anno. Daremo ufficialmente il benvenuto al 2023 a Villa di Lorenzo (Contrada Zucco, Giardinello) con cenone, brindisi e balli.

Una serata all’insegna dell’ottimo cibo, del buon bere e del divertimento per festeggiare il grande giorno in compagnia e tanta allegria. Il Gran Galà di Capodanno partirà alle ore 20.00 nella splendida location immersa nel verde, con uno scenario unico tra cascate, palme ed elegantissimi allestimenti curati in ogni dettaglio. Guest star Massimiliano Arizzi, con la sua voce dallo stile unico e riconoscibile. A seguire si ballerà sulla musica del dj set Tommaso Di Mauro. Alle percussioni Joseph Brazil. a