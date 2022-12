Cena, bollicine, dj-set e fuochi d'artificio ammirando Palermo: Capodanno al Seven

Aspettando il 2023 al Seven Restaurant. Il ristorante al settimo piano dell'Hotel Ambasciatori, al civico 111 di via Roma, luogo magico grazie alla vista a perdifiato che domina il centro storico di Palermo dal quale sarà possibile vedere i fuochi d’artificio che festeggiano l’ingresso del nuovo anno, organizza una cena per la notte di Capodanno. Dj-set di Antonio Tudisco.

La proposta culinaria presentata dallo chef Salvo Giuliano per la cena del 31 dicembre lascerà gli ospiti piacevolmente sorpresi. Bollicine di benvenuto e amuse bouche a base di ostrica in pastella con marmellata di arance amare e zenzero. Spazio agli antipasti: insalata di baccalà Morro con cardi, maionese alla bottarga e melograno e calamaro ripieno con broccoletti grigliati e maionese di sedano.

Si prosegue con due primi: gnocchi di patate con cime di rapa saltate, crudo di gambero rosso e grattugiata di limone e cannelloni con ragù di ricciola, salsa ai frutti di mare e carciofi croccanti. Come secondo, invece, trancio di pescato del giorno con vellutata di topinambur e cicoria saltata. Conclude la cena il dessert: una mousse di cioccolato fondente, crumble di arachidi salati, crema di ricotta e salsa al fruit passion. Non mancheranno panettone, pandoro e lenticchie per brindare al nuovo anno. La cena ha un costo di 150 euro (e include un flute di prosecco di benvenuto, una bottiglia di vino per quattro persone, un flute di prosecco per il brindisi di mezzanotte, acqua e caffè).

Per riservare un tavolo chiamare allo 091.6166881 oppure prenotare attraverso il form sul sito www.sevenrestaurantpalermo.it oppure ancora scrivere una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com. Inoltre, è disponibile un parcheggio custodito presso il Garage Ajutamicristo all’interno dell’omonimo palazzo. Ingresso da via Garibaldi 41 fino alle ore 20. Dalle ore 20 in poi, invece, l'ingresso è da piazza Magione 42. Costo: 5 euro (dopo la mezzanotte sarà applicato un supplemento relativo al notturno di 2,50 euro).