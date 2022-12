Bollicine ed eleganza, lenticchie e dj-set: il Capodanno a Palazzo Leone

Cenone di Capodanno 2023 al Palazzo Leone. Location storica del '400, situata all'interno della città, per un Capodanno all'insegna dell'eleganza e del buon cibo. Ci sarà musica dal vivo, dj set anche dopo la mezzanotte, animazione per bambini e un viaggio in palio per quattro persone. La serata sarà a numero chiuso e non ci sarà nessun ingresso dopo la mezzanotte.

Il menu comprende:

Welcome di benvenuto

Con flute alcolico, analcolico e bollicine

Antipasto degustazione

Carpaccio di polpo con dressing al limone

Mini cheese cake al salmone

Pesce spada al mojito

Tartare di tonno, salsa al mango e tobiko rosso

Polpetta di pesce con spuma di maionese al curry

Gambero raffreddato al Pernod con salsa Cognac

Primi piatti

Ravioli di granchio in crema di gambero con vellutata di zucchine ed emulsione di ricci

Busiate alla barbabietola con ricciola, pomodorini gialli e battuto di menta

Secondo piatto

Pesce in crosta di sale su rosti di patate all’erba cipollina

Dessert

Quenelle di tiramisù su coulis di frutti di bosco

Con crumble all’amaretto

Beverage

Acqua, vino Buonsenso - Tasca d’Almerita, bibite, prosecco per il brindisi Berlucchi

Prezzo: 140 euro a persona.