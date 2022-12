Capodanno alla Galleria delle Vittorie tra piatti gourmet e il ritmo dell'Acoustic tribù

Gustosa, frizzante, energizzante, elegante, accompagnata da una colonna sonora piena di brio che saluterà il 2022 e darà il benvenuto al 2023 con il ritmo giusto. Una serata speciale, quella in programma a partire dalle 20 di sabato 31 dicembre al Mak Mixology, nella splendida cornice della Galleria delle Vittorie, cominciando dal menu, a base di pesce, ma da potere scegliere nelle varianti carne e vegetariano.

Pesce

Ostrica

Insalata di seppia e arancia servita su cruditè di gamberi e lime

Ravioli di pesce con bisk di gamberi calamari e pomodorini

Stigliola di calamaro

Cannolo scomposto

Acqua e vino inclusi (bottiglia di vino per due persone)

Carne

Tartare di manzo con capperi, olive nere e peperoni, servita con aceto balsamico e aromi

Ravioli di manzo con crema vegetale e straccetti di stinco

Filetto di maialino in crosta di pistacchi

Cannolo scomposto

Acqua e vino inclusi (bottiglia di vino per due persone)

Vegetariano

Cestino di sfoglio su letto di avocado con funghi, asparagi e misticanza

Ravioli di verdure e ricotta, serviti con crema di zucca

Millefoglie di melanzane con pomodorini, tina e basilico

Cannolo scomposto

Acqua e vino inclusi (bottiglia di vino per due persone)

L’evento sarà accompagnato e scandito nei suoi momenti salienti dall’energia dell’Acoustic tribù, band capace di catalizzare l’attenzione attraverso un’energia innata, a partire da quella che emana di suo la voce di Michela Sacco. Miscela esplosiva quando entrano in gioco e creano chimica Francesco D’Alleo con il suo contrabbasso ed Emiliano Fisicaro con la chitarra. Ampio il repertorio della serata che vedrà offrire un'elegante interpretazione dei più amati brani di Emy Winehouse, Norah Jones, Etta James, Ray Charles, Nina Simone, insieme a pezzi in linea con l’atmosfera dell’evento. Non mancheranno le sorprese, come quelle che non si possono evitar in una notte come quella di San Silvestro, durante la quale si saluta l’ingresso del nuovo anno con tutti i migliori propositi.