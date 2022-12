Capodanno 2023 al Dorian: cenone con i sapori del mare, live music e brindisi di mezzanotte

E che Capodanno sia. Con tutta l’allegria, i desideri e la voglia di divertirsi che questo comporta. Fine dell’anno scoppiettante per il Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



Dalle 20 del 31 dicembre si potrà entrare nel locale e godere del cenone. l menù prevede: apetzier, baccalà in pastella, polpettine di pesce azzurro in agrodolce, cocktail di gamberi al cucchiaio. Seguiranno gli antipasti: rose di salmone con cuore di bufala, mezzo astice, cestino di pasta fillo con insalatina di mare esotica. Tocca poi ai primi: ravioloni di cernia con pomodorino confit e mentuccia, paccheri Dorian con dadolata di spada, tonno pomodorino e pesto di mandorle agli agrumi di Sicilia. Si passa poi al secondo: turbante di pesce con gamberi e scampo imperiale su fumetto ai crostacei ai profumi di Sicilia. Seguiranno i dessert e i tipici piatti del Capodanno: semifreddo alle bacche di vaniglia, torta imperiale a quattro piani a buffet, lenticchie e cotechino, panettone farcito. Il beverage prevede: acqua, vino bianco brusio, cantine Pagoria e il classico brindisi



L’intrattenimento sarà affidato alla voce internazionale del cantante jamaicano Raymond Wright, con la sua ban, che porterà il pubblico nell’atmosfera delle grandi voci nere come Luther Vandross, Beres Hammond, Luciano, Barry White, Maxwell. Da mezzanotte toccherà fare ballare il pubblico fino a tarda notte ai dj Silvio Randazzo e Francesco Mistretta. Il costo per chi farà cenone, concerto e discoteca a seguire è di 110 euro. Per chi sceglie l’ingresso alle 23,30, che prevede live music, brindisi di mezzanotte, djset e un cocktail, il costo è 30 euro.