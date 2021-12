Una scenografia d'epoca per il brindisi di fine anno, gran gala di Capodanno a Villa Boscogrande

Un cenone, ricco di prelibatezze e di intrattenimento per accogliere il nuovo anno al meglio. Una scenografia d’epoca, un menù esclusivo e musica dal vivo, questi sono solo alcuni degli ingredienti per la preparazione dell’evento. A completare la festa ci sarete Voi, per salutare con stile l’ultimo giorno dell’anno e accogliere il 2022 con grandi emozioni!