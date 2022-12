Cibo, divertimento e atmosfere anni '20: il Capodanno alle Terrazze del Sole

Capodanno a Le Terrazze del Sole per una serata ricca di buon cibo, divertimento e atmosfere che rievocano lo spirito di rinascita dei "ruggenti" anni Venti.

Il menu

Aperitivo di benvenuto:

Flute di prosecco

Tartine e canapes di pesce

Sfogliatine calde variopinte

Antipasto al piatto:

Veli di ricciola marinata a freddo e affumicata alla pigna con chicchi di melagrana

Insalatina di mare

Cocktail di gambero rosso con crema allo zafferano e limone candito

Ostrica belon con spuma al passion fruit

Primi piatti:

Chicchi e coccole di carnaroli con punte di asparagi, pomodorino ciliegino confit, scampi e granella di pistacchio

Busiate trapanesi con lamelle di zucchine genovesi, finocchietto selvatico e filetti di triglia di scoglio

Secondi piatti:

Rombo di pesce aromatizzato alla menta e limone con gamberoni di Mazara all’arancia e ratatouille di verdure

Dessert:

Panna cotta al pistacchio con salsa ai frutti di bosco

Lenticchie di buon auspicio e panettone, acqua e vino inclusi, panettone e spumante alla mezzanotte.

Il Collettivo Kiklos propone per la serata del 31 dicembre 2022 una rosa di 4 artisti circensi, che alterneranno le loro performance durante la cena. Le performance saranno caratterizzate, oltre che per la professionalità e l’alto livello tecnico degli artisti, anche da un disegno luci che ne valorizzi l’esecuzione, dando un cambio netto al mood visivo e sonoro della serata.

Le performance sono “tout public“ cioè ottimi per un pubblico che va da 0 a 200 anni. Ci sarà anche un’area di intrattenimento per i bambini, senza costi aggiuntivi.

Costo: 120€ a persona.

Menu bimbi: 40€ a bambino.

Si potrà accedere alla serata dopo cena, dalle 23:30 in poi, a un costo di €40 a persona, inclusa una consumazione. Dj set: Croxibeats, pioniere in Sicilia di generi come jackin'House, Bass House e Ghetto Funk, amante d'ogni tipo di remix, costruisce dj-set ricchi di groove freschi bassline grasse e vocal persistenti. Sulla scena dal 2012, sempre in continua evoluzione, conquista le yard con loop e scratch pazzeschi.